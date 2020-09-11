الصين تفرض قيودا على الدبلوماسيين الأمريكيين في بكين وهونج كونج

وأوضحت الخارجية الصينية أن الإجراءات الجديدة بحق الدبلوماسيين الأمريكيين تأتي ردًا على قيود مماثلة فرضتها الحكومة الأمريكية على الدبلوماسيين الأمريكيين لديها.
وطالبت وزارة الخارجية الصينية الحكومة الأمريكية برفع القيود المفروضة على الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة.
ورفض مبعوث صيني اتهامات المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة لبلاده بانعدام الشفافية وسوء التعامل بشأن فيروس (كوفيد-19) وتحميله الصين المسؤولية عن انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم .
وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينج شوانج - في مداخلة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس - إنه يتوجب على الولايات المتحدة بالتوقف عن سياسة توجيه اللوم، وإن الممثل الأمريكي يسيء استخدام منبر مجلس الأمن الدولي ويسيء استغلال اجتماع المجلس، قائلا: "إنهم ينشرون الفيروس السياسي، وما يفعلونه هنا هو ببساطة لخدمة سياساتهم الداخلية".
وأضاف شوانج أن الغرض من الاجتماع هو مراجعة تنفيذ القرار 2532 وليس توجيه أصابع الاتهام وتحويل اللوم، حيث يجب أن تكون لهجة الاجتماع هي الوحدة والتضامن، لأن الأمر لا يتعلق بالتسييس والوصم، معتبرا أن تصريحات ممثل الولايات المتحدة "حملت نوايا شريرة وهجمات غير مسؤولة وتشهيرا ضد الصين، وهو ما ترفضه الصين رفضا قاطعا وتعارضه بشدة".
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