أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، لافتة الي ان جميعها حالات مستقرة حيث تخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي إجمالي الإصابات في الإمارات منذ تفشي الجائحة وحتي الان بلغ 77,842 حالة.
كما سجلت الوزارة شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .
كما بينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بدون وفيات.. الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.