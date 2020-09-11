إتلاف 4350 كيلوجراما من نترات الأمونيوم المُخزنة بمرفأ بيروت

عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا مع قائد الجيش والضباط المعنيين بالأشغال في مرفأ بيروت، عقب الحريق الذي نشب أمس.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أكد عون ضرورة الاستمرار في إزالة آثار الانفجار وتوفير المساعدات للمتضررين.

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فيما قال قائد قطاع مرفأ بيروت خلال الاجتماع مع الرئيس عون إن المرفأ عمل بشكل جزئيا في 10 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، حيث أنزلت فيه 19283 حاوية.

أما قائد فوج الهندسة فأعلن العثور على 4350 كلجم من مادة نترات الأمونيوم، والتي تم اتلافها، فضلا عن الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال. Advertisements

وتستمع الشرطة العسكرية حاليًا إلى إفادات نحو 20 شخصا في ملف حريق المرفأ بينهم مدير شركة BCC كريم باسيل وعدد من العمال الذين كانوا يعملون داخل المستودع لحظة حدوث الحريق بالإضافة إلى عدد من شهود العيان.