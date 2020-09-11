إنهاء إجراءات التخرج.. نداء عاجل من السفارة الكويتية لطلاب بلادها في القاهرة

دعا المكتب الثقافي التابع للسفارة الكويتية في القاهرة جميع الطلاب الكويتيين الذين تخرجوا من الجامعات المصرية ويرغبون في إنهاء إجراءات تخرجهم بسداد رسوم استخراج شهادات التخرج من الكلية قبل عودتهم إلى الكويت.

وبين المكتب الثقافي الكويتي أنه يمكن للطالب الخريج تكليف مندوبين من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في القاهرة من المعتمدين لمتابعة استخراج الشهادات.

وفي سياق متصل قال المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة إن خط «الواتساب» الذي تم تخصصيه لطلاب الكويت بالقاهرة، مخصص فقط لاستقبال التفويضات، وليس للرد على الاستفسارات الخاصة بالطلبة الكويتيين الدارسين في مصر.

وأضاف المكتب إنه يمكن للطالب الكويتي، الذي يدرس في جامعة مصرية، إرسال استفساراته من خلال عناوين البريد الإلكتروني المعلنة سابقا.