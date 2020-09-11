غادرت البلاد بعد 8 سنوات.. القصة الكاملة لقوات الإيكواس في غينيا بيساو

بعد مايقرب من 8 سنوات على تواجدها في غينيا بيساو، بهدف استقرار البلاد بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث فى عام 2012، اعلنت القوات الإفريقية مغادرة غينيا بيساو، حيث خرجت القوات التوجولية ويليها قوات نيجيريا ومن المقرر أن تتبعها القوات السنغالية والبوركينية.

تابعة للإيكواس

هذه القوات الأفريقية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ويبلغ عددها، 1000 جندي من دول السنغال، وبوركينافاسو، ونيجيريا، والتوغو.

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متى بدأت بدأت القوات الأفريقية عملها فى غينيا بيساو فى عام 2012، حيث قررت دول غرب افريقيا الاعضاء في مجموعة الإيكواس ارسال قوات الى مالي وغينيا بيساو لمساعدة هاتين الدولتين على استعادة الحكم المدني عقب الانقلابين اللذين شهدتاهما. Advertisements اقرأ أيضا: يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه واحتجز الانقلابيون وقتها كلا من غوميز والرئيس ريمندو بيريرا، وأمهلت وقتها الدول الأعضاء، البلدين مالي وغينيا بيساو 12 شهرا يتم خلاله إجراء إنتخابات رئاسية جديدة. مهام القوات وتمثلت مهمة القوات المرسلة الى غينيا بيساو ضمان الامن خلال الفترة الانتقالية الى الحكم المدني، و حماية رؤساء المؤسسات والمباني العامة في غينيا بيساو.

