تركيا : مستعدون للحوار مع اليونان دون شروط

اعتبر وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن البيان الصادر عن اجتماعات القمة الأوروبية السباعية "كورسيكا" بشأن الصراع فى شرق المتوسط، جاء منحازًا ضد تركيا.





فى الوقت ذاته، قال جاويش أوغلو إن بلاده مستعدة للحوار المباشر مع اليونان وبدون شروط، حسبما نقلت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل. ومن المقرر أن يبحث البرلمان الأوروبى أزمة شرق المتوسط يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستمر التصعيد العسكرى بسبب إصرار تركيا على التنقيب غير المشروع عن النفط فى بحر إيجه، متعدية بذلك على المياه الإقليمية الخالصة لجارتيها قبرص واليونان.

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