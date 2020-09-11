قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تسعى للتدخل فى العمليات الانتخابية بالدول الأخرى، مشددًا على أنها لم تفعل ذلك من قبل أيضًا، وذلك ردًا على ما أعلنت عنه شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا، والتى قالت إن متسللين مرتبطين بروسيا يحاولون التجسس على شخصيات سياسية أمريكية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مايكروسوفت، أمس الخميس، إن متسللين مرتبطين بروسيا والصين وإيران يحاولون التجسس على شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إن روسيا لا نية لديها للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا ترغب فى ذلك، بينما يتدخل الآخرون فى شؤونها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ردًا على ميكروسوفت.. روسيا: لا نسعى للتدخل فى انتخابات دول أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.