مسؤول أوروبى: ليبيا مصدر قلق لأوروبا وندرس تعيين مستشار عسكرى فى أنقرة

وفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، أشار مدير هيئة الأركان الأوروبية إلى خلاف بين دول أوروبا بشأن الأزمة فى شرق، مشددًا على أن استقرار ليبيا سيكون مصدرًا لاستقرار ساحل جنوب البحر المتوسط.

وشدد المسؤول الأوروبى على أن الوضع فى ليبيا بات مصدرًا لقلق الأوروبيين، لافتًا إلى أن هناك مشاورات لتعيين مستشار عسكرى أوروبى لدى أنقرة.