صافرات إنذار تدوي فى إسرائيل وهلع بين المستوطنين

انطلقت صافرات الانذار، اليوم في مستوطنات غلاف غزة ما تسبب في هروب المستوطنين للملاجئ وفي حالة من الذعر.
وقال جيش الاحتلال في بيان له عقب انطلاق صافرات الانذار ان دوي الصافرات كان عن طريق الخطأ، مشيرا الى عدوم وجود اي حدث في مستوطنات الغلاف.
وطالب الجيش المستوطنين بالعودة الى الوضع الطبيعي.
وشهدت الفترة الاخيرة توترا كبيرا على حدود قطاع غزة انتهى بتوقيع اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس برعاية مصرية يتم بموجبه تقديم تسهيلات لقطاع غزة والسماح بدخول الاموال القطرية مقابل وقف اطلاق البالونات الحارقة وجميع الانشطة على حدود القطاع.
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