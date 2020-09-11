الارشيف / أخبار عالمية

صافرات إنذار تدوي فى إسرائيل وهلع بين المستوطنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انطلقت صافرات الانذار، اليوم في مستوطنات غلاف غزة ما تسبب في هروب المستوطنين للملاجئ وفي حالة من الذعر.

وقال جيش الاحتلال في بيان له عقب انطلاق صافرات الانذار ان دوي الصافرات كان عن طريق الخطأ، مشيرا الى عدوم وجود اي حدث في مستوطنات الغلاف.

وطالب الجيش المستوطنين بالعودة الى الوضع الطبيعي.

وشهدت الفترة الاخيرة توترا كبيرا على حدود قطاع غزة انتهى بتوقيع اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس برعاية مصرية يتم بموجبه تقديم تسهيلات لقطاع غزة والسماح بدخول الاموال القطرية مقابل وقف اطلاق البالونات الحارقة وجميع الانشطة على حدود القطاع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صافرات إنذار تدوي فى إسرائيل وهلع بين المستوطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا