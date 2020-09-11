أمريكا: مصرع 15 شخصا على الأقل في حرائق الغابات خلال الأسبوع الجاري

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة شمال كاليفورنيا وواشنطن العاصمة وولاية أوريجون خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن السلطات عثرت على جثامين سبعة أشخاص في شمال كاليفورنيا أمس الخميس، في الوقت الذي كان يحاول فيه رجال الإطفاء إخماد عدد من حرائق الغابات الضخمة، ليرتفع أعداد الضحايا في الولاية إلى 10 أشخاص.

وأضافت الشبكة أنه لقى خمسة أشخاص أخرين على الأقل مصرعهم في واشنطن وأوريجون خلال الأسبوع الجاري في حرائق غابات تم السيطرة عليها.

وقال مسئولون بولاية أوريجون إن حرائق الغابات، سريعة الانتشار بين الولايات المطلة على الساحل الغربي، أجبرت نحو 500 ألف شخص بالولاية على الفرار من منازلهم ولا يزال العدد قابلا للزيادة.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم استدعاء رجال الإطفاء من كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة؛ حيث شهدت 12 ولاية تقع في غرب البلاد أكثر من 100 من حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 3ر4 مليون فدان، وفقا لما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الحرائق بين الوكالات.