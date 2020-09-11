منفصل عن الواقع.. تركيا: بيان قمة دول جنوب أوروبا منحاز

وصفت تركيا، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن قادة دول جنوب أوروبا، الذين هددوا بفرض عقوبات على أنقرة جراء خلافها مع اليونان بشأن حقوق الطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بـ المنحاز.

وقالت وزارة الخارجية، بعد قمة استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العبارات الواردة في البيان المشترك منحازة ومنفصلة عن الواقع، وتفتقد لأساس قانوني.