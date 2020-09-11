الجيش الأردني عن تفجيرات الزرقا: مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها تيارات كهربائية

أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الأردني العميد الركن طلال الغبين، إن مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية.
جاء ذلك ردا علي ماتم تداوله من معلومات بشأن انفجار منطقة الغباوي في الزرقاء فجر اليوم الجمعة.
وبين الغبين في تصريح لتليفزيون المملكة، أنه حدث بالأمس لغط، حيث أشار بعضهم دون الرجوع إلى أي مرجعية لحدوث ماس كهربائي، ولكن جميع العسكريين في العالم وليس في الأردن يعلمون أن المستودعات وخاصة الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية.
ونوه إلى أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.
يشار الي ان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، قال فجر اليوم، إن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.
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