استهدف قيادي بارز| تفجير انتحاري أمام مسجد جنوب الصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية، بوقوع تفجير انتحاري اليوم الجمعة أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال.

وذكر موقع "صومالي ميمو"، أن التفجير الذي نفذه انتحاري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وأوضح أن التفجير كان يستهدف بالأساس مسؤولين تابعين لرئيس ولاية جوبالاند الصومالية، أحمد محمد إسلام، المعروف أيضا باسم أحمد مادوبي.

وأصيب رئيس غرفة التجارة في إقليم جوبالاند، شافي رابي كاهن، بجروح خطيرة في الانفجار مع عدد من حراسه، لكن حالته أصبحت قيد العلاج الآن.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إنها استهدفت مسؤولًا بارزًا في جوبالاند في عملية مخطط لها.