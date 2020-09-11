أفادت وسائل إعلام صومالية، بوقوع تفجير انتحاري اليوم الجمعة أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال.
وذكر موقع "صومالي ميمو"، أن التفجير الذي نفذه انتحاري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.
وأوضح أن التفجير كان يستهدف بالأساس مسؤولين تابعين لرئيس ولاية جوبالاند الصومالية، أحمد محمد إسلام، المعروف أيضا باسم أحمد مادوبي.
وأصيب رئيس غرفة التجارة في إقليم جوبالاند، شافي رابي كاهن، بجروح خطيرة في الانفجار مع عدد من حراسه، لكن حالته أصبحت قيد العلاج الآن.
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إنها استهدفت مسؤولًا بارزًا في جوبالاند في عملية مخطط لها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استهدف قيادي بارز| تفجير انتحاري أمام مسجد جنوب الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.