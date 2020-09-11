اسرائيل: 500 شاحنة بضائع تدخل غزة يوميا بسبب استمرار الهدوء

قالت اسرائيل إن قرابة 500 شاحنة محملة بالبضائع تدخل قطاع غزة يوميا.
ووفقا للمواقع العبرية فإنه وخلال اسبوع فقد عبرت 3 آلاف شاحنة محملة بالمنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية عبر معبر كرم أبو سالم.
كما لفتت القناة العبرية السابعة إلى أن تصدير البضائع من قطاع غزة للخارج سجل ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي فقد شهد تصدير 1200 طن من منتجات النسيج بزيادة تقدر 280 طنا مقارنة بالعام الماضي 2019.
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة اياد سرحان قوله" ان عودة الحركة التجارية جاء نتيجة حالة الهدوء مع قطاع غزة التي نأمل أن تستمر للحفاظ على الحركة التجارية وزيادتها في حال استمر الهدوء والاستقرار".
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