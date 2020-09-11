السلطات الأردنية: لا إصابات في حادث انفجار مستودع الزرقاء

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عدم وقوع إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر "قيد التفكيك" بمدينة الزرقاء الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، قوله إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة الأردنية يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.