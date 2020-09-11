أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي على مراجعة أسعار البنزين لشهر سبتمبر بالأسواق المحلية في العاشر من كل شهر ميلادي وفقًا لمتطلبات العرض والطلب المختلفة، وحسب أسعار النفط العالمي القابل الزيادة والتراجع، ويتم عقد لجنة مراجعة وتحرير الأسعار إلى إعلان السعر الجديد الذي يتم التعامل به في المملكة العربية السعودية ابتداءًا من صباح اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر، ليتم إصدار قرار إلى جميع محطات الوقود للعمل به لمدة شهر من تاريخه، وبالفعل انتهت خلال الساعات الماضية من اعتماد الأسعار الجديد لشهر سبتمبر الجاري عام 1442 / 2020.

ارتفاع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

قامت شركة أرامكو السعودية للشهر الثاني على التوالي، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر سبتمبر الجاري التي سيتم التعامل بها، وحسب المراجعة الدورية لأسعار البنزين المُعلنة، شهدت الأسعار ارتفاعًا جديدًا وإن كان طفيفًا، أسعار البنزين ومشتقاته:

بنزين 91: سجل 1.47 ريال لكل لتر بدلاً من 1.43 ريال في شهر أغسطس.

بنزين 95: سجل 1.63 ريال لكل لتر بدلاً من 1.60 ريال في شهر أغسطس.

الديزل: سجل 0.52 ريال لكل لتر.

الكيروسين: سجل 0.70 ريال لكل لتر.

غاز البترول المُسال: 0.75 ريال لكل لتر.

كانت أسعار النفط قد هبطت، الثلاثاء الماضي، في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها. وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية، وسيتم البدء بأسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر ابتداءاً من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر سبتمبر/أيلول 2020.

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استعدادات شركة أرامكو

قامت شركة أرامكو بالاشتراك مع الجمعية الخيرية لتأهيل واستعداد الحاسبات الآلية ارتقاء، والقيام بمبادرات كريمة لجمع أجهزة الحاسب الآلي من قبل موظفيها وأسرهم، وذلك لإعادة تأهيلها وتوزيعها للطلبة المحتاجين وذوي الاجر البسيط بعد إقرار نظام التعليم عن بُعد في الأيام الأخيرة، للعمل على تمكين المجتمع عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية، وتستمر الحملة لمدة أسبوعين في الفترة من 6 – 17 سبتمبر الجاري، يتبرع خلالها موظفو الشركة بأجهزة الحاسب المستخدمة، سواءً كانت مكتبية أو محمولة أو لوحية، للطلاب الذين المحتاجين.