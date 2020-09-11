الجيش العراقي: اعتقال 10 إرهابيين بعمليات نوعية في كركوك

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، عن اعتقال عدد من الإرهابيين في عمليات لقوات الأمن في مدينة كركوك شمالي العراق، وذلك ضمن حملة لملاحقة الجماعات المتشددة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "تم القبض على 10 إرهابيين من بينهم 6 قادة، بعمليات نوعية في كركوك"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة قوله: "لليوم الخامس على التوالي، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضاف البيان: "بعد أن تم القبض على هذا الإرهابي وصل عدد العناصر الإرهابية التي ألقي القبض عليهم 10 عناصر، من بين هؤلاء جميعا 6 قيادات كانت ناشطة في عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى قتل إرهابيين اثنين".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من إصابة رجل أمن عراقي واثنين من الشرطة الاتحادية إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة أحد الإرهابيين، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.

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والأسبوع الماضي، قتلت امرأة وأصيب 3 من رجال الأمن، في انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت كركوك شمالي البلاد.

واستغل تنظيم داعش في العراق حالة إعادة التموضع التي تقوم بها قوات التحالف الدولي، لشن هجمات جديدة ضد القوات العراقية.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن داعش أعاد تنظيم صفوفه بمناطق لم ينشط بها سابقا مستخدما تكتيكا جديدا بعملياته.

في المقابل، كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية، مشيرة إلى أن عصابات داعش تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي لتنفيذ هجمات إرهابية.