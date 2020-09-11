أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها فى البلاد، بما فى ذلك مقاطعة هونج كونج، وذلك انطلاقًا من مبدأ "المعاملة بالمثل" بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجارى.





رئيس الصين يمنح 4 أطباء لقب «بطل شعبى» ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، لم توضح بكين طبيعة هذه القيود، فيما كانت واشنطن فرضت مؤخرًا، على الهيئة الدبلوماسية الصينية قيودًا تتعلق بطلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر معاملة بالمثل.. الصين تفرض قيودًا على الدبلوماسيين الأمريكيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.