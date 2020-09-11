بايدن: سأحتفظ بقوات أمريكية فى الشرق الأوسط إذا نجحت

قال مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى، جو بايدن، إنه سيحتفظ بوجود صغير للقوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان حال انتخابه رئيسًا للبلاد، مؤكدًا أنه لا يخطط لخفض كبير فى ميزانية البنتاجون.





وفى حديثه لصحيفة "ستارز آند سترايبس"، وهى صحيفة عسكرية أمريكية، قال بايدن إنه "يؤيد سحب القوات، ولكن ها هى المشكلة ، لا يزال يتعين علينا القلق بشأن الإرهاب وداعش"، مشددًا على الحاجة لتنسيق قدرة العمليات الخاصة مع حلفاء الولايات المتحدة، وأن أقصى عدد سيتراوح بين 1500 و2000 جندى.

وكان ترامب اعتبر مسألة تقليص وجود القوات الأمريكية فى الخارج قضية مركزية فى حملته الانتخابية، وينتقد الحروب الأمريكية "التى لا نهاية لها".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه سيتم خفض القوات الأمريكية فى العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، مضيفًا أنه سيقلص وجود القوات فى أفغانستان من 8 آلاف إلى ما بين 4 آلاف و5 آلاف بحلول يوم الانتخابات فى نوفمبر المقبل.

وأشار بايدن إلى أنه لا يتوقع خفض ميزانية الدفاع الأمريكية، لأن الجيش سيتعين عليه التعامل مع التهديدات المحتملة مثل روسيا والصين.