7 شركات أمريكية تخسر تريليون دولار فى أسبوع

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت بيانات صادرة عن البنك، إن عملاق التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وشركة "أمازون.كوم" عملاق التسوق الإلكترونى، و"أبل" عملاق التكنولوجيا، و"تسلا" أكبر شركة تصنيع سيارات كهربائية فى العالم، وشركة "مايكروسوفت" عملاق تقنيات الحاسوب، و"ألفابت" الشركة الأم لمحرك البحث جوجل، و"نتفليكس" عملاق البث حسب الطلب، تكبدت خسائر ضخمة من رأسمالها السوقى خلال الفترة بين الثانى والثامن من سبتمبر الجارى.

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وكانت موجة ارتفاع شركات التكنولوجيا وإجراءات التحفيز توقفت فى وول ستريت، الأسبوع الماضى، إذ باع المستثمرون الأسهم لجنى الأرباح بعد صعود دفع المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا 70% من مستويات متدنية سجلها خلال جائحة كورونا.

كما أظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أمريكا، أن المستثمرين العالميين سحبوا قرابة 24 مليار دولار من صناديق النقد فى الأسبوع الماضى، ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما شهدت الأسواق تباطؤا فى الإقبال على التكنولوجيا والذهب.