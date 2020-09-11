ترامب في ذكرى 11 سبتمبر: لن نخضع أمام قوى الشر والإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر إن بلاده لن تخضع لقوى الشر والإرهاب.

وأضاف ترامب أن أمريكا لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون الشعب، مشيرا إلى نجاحه في القضاء على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" وقاسم سليماني اللذين تسببا في قتل جنود أمريكيين.

وأثنى الرئيس الأمريكي على ركاب الطائرة الرحلة رقم 93 التي اختطفها أعضاء تنظيم القاعدة يوم الهجوم.

وأوضح ترامب أن أمريكا لن تنسى ضحايا الهجوم الغادر، مشيدا بمن ضحوا بأرواحهم قبل 19 عاما.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا لتجنب تكرار العمليات الإرهابية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.