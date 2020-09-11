الشقيقة الكبرى.. القاهرة تمد يد العون للدول العربية بمساعدات لإنقاذ ليبيا ولبنان والسودان

تظل مصر هي أم الدنيا والشقيقة الكبري لكل دول العالم العربي ويد الخير التي تساند الجميع في وقت ازماتهم رغم ماقد يصدر من البعض تجاه مصر وشعبها، الا ان الدولة المصرية بقياداتها تظل تتحمل وعن حب الدور الذي رسمه لها التاريخ وهو مساعدة الجميع دون انتظار مقابل.

أزمات عديدة تعصف بدول عربية وعلي راسها ليبيا والسودان و لبنان فقد اوصي الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان ، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى فى مصر .

ولازالت يد العون المصرية ممدودة الي شعب اللبناني فقد استقبل مطار رفيق الحريرى طائرتين الثامنة والتاسعة في السابع عشر من أغسطس الماضي والتي كانتا تحملا 28 طنا من المواد الغذائية والإغاثية وذلك ضمن الجسر الجوى الذى وجهت الدولة المصرية بإنشائه منذ اللحظات الاولى لوقوع انفجار مرفأ بيروت فى الراع من أغسطس.

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وينقسم الجسر الجوي الذي أطلقته مصر لمساعدة لبنان الي 4 مراحل، الأولى عبارة عن المساعدات الطبية، حيث شملت 9 أطنان من المساعدات، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، أما المرحلة الثالثة فتضمنت الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار .

كما استقبلت لبنان 21 طبيبا مصريا للمساهمة فى علاج مصابى حادث المرفأ، والمرضى الذين ضاقت بهم المستشفيات بسبب تزايد الضغط عليها بعد حادث المرفأ.

كما لا يخفي علي القاصي والداني الدور المصري الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لحل الأزمة الليبية الخالية والحفاظ علي أراضيها، حيث برز ذلك في الكثير من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعداده للتدخل عسكريا حفاظا عليها وعلي ثرواتها، وهكذا يبدو دور مصر ومساندتها الأشقاء في اي أزمة أو محنة تمر بهم لأنها الشقيقة الكبري التي فرض عليها التاريخ مساندة الجميع دون انتظار مقابل.