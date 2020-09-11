لإنهاء مشروع طلبه كيم.. كوريا الشمالية تجبر الطلاب والمتقاعدين على العمل 22 ساعة يوميا

تجبر السلطات في كوريا الشمالية، الآلاف من المتقاعدين وأطفال المدارس على تحمل نوبات عمل قاسية في أحد المناجم، للإسراع في إنهاء أحدث مشروع أمر به الزعيم كيم جونج أون في الوقت المحدد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشارك طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في العمل بمدينة Sijung مع المتقاعدين حتى سن 75 عاما.
ويعمل هؤلاء الأشخاص في جمع مادة كربونات الكالسيوم التي ستستخدم لبناء وتشييد مستشفى بيونج يانج العام الجديد.
ووجه كيم بإنهاء المستشفى قبل 10 أكتوبر المقبل الذي يصادف الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.
وتأخرت أعمال البناء عن موعدها بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لأنها ترفض وقف تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، لذلك أمر المسؤولون بجمع سكان المدينة في المنجم وتشغيلهم.
وقال مصدر: "في أوائل يوليو، أمر مجلس الوزراء واللجنة المركزية بالمنجم إنتاج 10 أطنان من كربونات الكالسيوم لمشروع المستشفى".. والآن يعمل المنجم بكامل طاقته، فالعمال والسكان يشتغلون لمدة 22 ساعة كل يوم تحت إشراف إدارة المنجم.
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