السودان يعلن استمرار انخفاض مناسيب النيل

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، عن استمرار انخفاض منسوب النيل في معظم الأحباس، لكنها حذرت من أن محطة شندي سجلت اليوم أعلى منسوب بلغ 18.44 متر بزيادة 37 سم عن أعلى معدل تم تسجيله.

وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن المناسيب العليا الحالية سوف تستقر حتى يوم غد لتوالي الانخفاض فى الأيام التالية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشارت إلى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

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وأكدت الوزارة استقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (لسبت ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، فضلا عن استقرار وارد العطبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد على النحو التالي: قطاع الدمازين– سنار سيشهد إستقرارًا، بينما يشهد قطاع سنار-الخرطوم انخفاضا في حدود 19 سم، بينما يسجل قطاع الخرطوم-شندي انخفاضا في حدود 4 سم.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين الى ااتخاذ الحيطة والحذر.