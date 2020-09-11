أردوغان لا يتوقف.. تركيا تجري مناورات عسكرية جديدة في شرق المتوسط

أعلنت تركيا عن إجراء مناورات بحرية جديدة في شرق البحر المتوسط تبدأ غدًا السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وزعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن البيان الصادر عن قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي السبع "ميد 7" منحاز ضد تركيا.

وادعى أوغلو، في تصريحات صحفية، أن بلاده مستعدة للدخول في حوار دون شروط مسبقة لحل النزاع في المتوسط.

وعادة ما تصرح أنقرة بهذه المزاعم بشأن استعدادها للدخول في حوار مع جيرانها دون شروط، وتعلن بعدها الاستمرار في عمليات التنقيب بشرق المتوسط.

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وكانت قمة الجنوب الأوروبي أصدرت أمس الخميس، بيانا ختاميا بشأن أزمة شرق المتوسط، ولم تستبعد احتمالية اتخاذ حزمة عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن موقفها الأحادي.

وأعلنت القمة، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية، كما لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.

فيما وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التحية لأوروبا، لتضامنها مع أثينا ضد أعمال تركيا.