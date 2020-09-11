وزعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن البيان الصادر عن قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي السبع "ميد 7" منحاز ضد تركيا.
وادعى أوغلو، في تصريحات صحفية، أن بلاده مستعدة للدخول في حوار دون شروط مسبقة لحل النزاع في المتوسط.
وعادة ما تصرح أنقرة بهذه المزاعم بشأن استعدادها للدخول في حوار مع جيرانها دون شروط، وتعلن بعدها الاستمرار في عمليات التنقيب بشرق المتوسط.
وكانت قمة الجنوب الأوروبي أصدرت أمس الخميس، بيانا ختاميا بشأن أزمة شرق المتوسط، ولم تستبعد احتمالية اتخاذ حزمة عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن موقفها الأحادي.
وأعلنت القمة، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية، كما لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.
فيما وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التحية لأوروبا، لتضامنها مع أثينا ضد أعمال تركيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أردوغان لا يتوقف.. تركيا تجري مناورات عسكرية جديدة في شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.