نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس: ارتفاع عدد الموقوفين في هجوم سوسة لـ11 شخصاً في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الجمعة، على ارتفاع عدد الموقوفين في إطار التحقيق الجاري بالعملية الإرهابية التي تمت الأحد الماضي في محافظة سوسة إلى 11 شخصاً.
وقال السليطي، إنه تم إيقاف شخصين، أحدهما من مدينة سوسة وهو صديق أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، أما الموقوف الثاني فهو القائم بشؤون "جامع أكودة"، وهي المدينة التي وقع فيها الهجوم.
وكشف السليطي أن القائم بشؤون الجامع، أعطى المجموعة الإرهابية مفاتيح "لتسهيل اجتماعاتها السرية" في الجامع، مضيفاً أن "هذه العناصر استعانت بمقص كبير الحجم تم حجزه في مسرح العملية الإرهابية تبين لاحقاً أنه تابع للجامع".
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