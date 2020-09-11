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وزيرا خارجية البحرين وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

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أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات.

وأكد الجانبان - خلال اجتماعهما في مقر وزارة خارجية ألمانيا ببرلين، عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تشهد تطورًا ونموًا في شتى المجالات وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

هذا وكان قد التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مدينة باريس يوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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