أخبار اليمن : شركة النفط تبدأ توزيع مادة البنزين على محطات الوقود

شركة النفط تبدأ توزيع مادة البنزين على محطات الوقودأكدت شركة النفط اليمنية أن المواد البترولية المضبوطة من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب، يتم فحصها وتوزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات بأمانة العاصمة والمحافظات منذ مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة، أن الإجراءات التموينية التي تتخذها الشركة تهدف للتخفيف من حدة الاختناقات الراهنة، خاصة في ظل تصاعد مستوى الاحتياج الفعلي، إضافة إلى الحد من ظاهرة انتشار السوق السوداء.

ولفت المصدر إلى وصول أزمة انعدام المشتقات النفطية إلى ذروتها نتيجة استمرار قوى العدوان باحتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة لفترات طويلة تصل في أقصاها إلى ما يقارب نصف عام .. مبيناً أن خمس من سفن الوقود تصل فترات احتجازها إلى ما يزيد عن خمسة أشهر، فيما بلغت فترات احتجاز ست سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر، وفقاً لوكالة سبأ.

وأشار المصدر إلى أن أدوات العدوان تعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لصالح عدد من النافذين في المناطق المحتلة، فضلا عن أسعار المشتقات النفطية المرتفعة التي تزيد من معاناة المواطنين في المناطق المحاصرة.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن نفاد مخزونها من الوقود بشكل كامل.