أخبار اليمن : شهيد وجريحان بنيران سعودية في شدا بصعدة

شهيد وجريحان بنيران سعودية في شدا بصعدةاستشهد وأصيب 3 مواطنين اليوم بقصف سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن الجيش السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بعدد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة.

وأشار المصدر إلى أن قوات حرس الحدود السعودية، فتحت نيران أسلحتها على مواطن في المديرية ذاتها، ما أدى إلى إصابته بجروح.