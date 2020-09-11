بـ "الزر الأحمر".. هكذا سيحارب الفيفا التلاعب بالنتائج

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد تطبيق جديد، طوره الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، بهدف مكافحة التلاعب بالنتائج.
وقال موقع "آي غايمينغ بيزنيس" إن التطبيق الجديد جرى تطويره للإبلاغ عن التلاعب في نتائج المباريات بشكل سري، لمواجهة "فساد محتمل" في عالم كرة القدم.
وسيجري منح هذا التطبيق للاعبين المحترفين في مختلف دول العالم، للإبلاغ "بشكل سري" عن أي تلاعب حصل في إحدى المباريات.
وسيحقق قسم النزاهة التابع للفيفا في المعلومات السرية المقدمة عبر التطبيق، الذي اختير له اسم "Red Button".
وذكر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، في بيان، أن الهدف من "الإبلاغ بطريقة سرية سيساعد في حماية لاعبي كرة القدم القلقين بشأن العواقب على حياتهم المهنية وسلامتهم الشخصية".
وقال أوليفر جابيرغ، مسؤول في قسم النزاهة ومكافحة المنشطات "حماية نزاهة كرة القدم وضمان أن يتمكن جميع اللاعبين من اللعب في بيئة آمنة هي أولوية قصوى بالنسبة لنا".
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