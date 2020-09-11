ترامب : كيم عرض جثة عمّه المقطعة أمام مسؤولى كوريا الشمالية

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإن دونالد ترامب قال لبوب وودورد، الذى ينتظر صدور كتابه الجديد فى 15 سبتمبر إن كيم "قتل عمه ووضع جثته على درج" مبنى رسمى.
وتابع الرئيس الأمريكى: "قُطعت رأسه ووضعت على صدره".
وكان إعدام جانغ سونغ-ثيك، الذى كان يعتبر الرجل الثانى بشكل شبه رسمى للنظام فى كوريا الشمالية، فى ديسمبر 2013 بتهمة خيانة الأمة.
ولم تحدد كوريا الشمالية كيف أُعدم جانغ سونغ-ثيك، وانتشرت العديد من الروايات فى وسائل الإعلام، وكلها فظيعة وغالبًا ما كانت متناقضة.
ويبدو أن الرئيس الأمريكى أراد أن يظهر بروايته تلك، مدى قربه من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، وهى أول إشارة إلى قطع رأس عم كيم، حيث قال ترامب: "إن كيم يخبرنى بكل شىء. أخبرنى بكل شىء".
ويكشف كتاب "غضب" 25 رسالة تبادلها الزعيمان واستخدم فيها كيم تعابير مبالغ بها فى إطار تودده إلى ترامب، بينما تشكلت صداقة غير اعتيادية بينهما.
ففي رسالة بعث بها كيم الى ترامب يوم عيد الميلاد في 2018 عقب لقائهما الأول فى سنغافورة، جاء "حتى الآن ليس بامكانى نسيان هذه اللحظة التاريخية عندما شددت بيد سعادتك فى ذلك المكان المقدس والجميل فى حين كان العالم بأكمله يشاهد باهتمام بالغ وأمل أن يحيا مجدداً هذا اليوم المشرّف".
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