ترامب فى ذكرى سبتمبر : استهدفنا كل من يهدد حياة الأمريكيين مثل قاسم سليمانى

وقال ترامب فى كلمة له بهذه المناسبة، إن ضحايا الهجمات الإرهابية "سيلهمون الأميركيين فى المستقبل"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب".
وأضاف: "استهدفنا كل من يهدد حياة الأميركيين مثل قاسم سليمانى" قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى الذى قضى بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.
وشدد ترامب على أن "أمريكا لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين".
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