الجيش الإيراني يتصدى لطائرات أمريكية اخترقت أجواء بلاده

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجيش الإيراني إعلانه اليوم الجمعة، أن دفاعاته أجبرت ثلاث طائرات أمريكية على التراجع بعد دخولها منطقة تعريف الدفاع الجوي في إيران.

وأضاف أنه أثناء مناورات "ذو الفقار" جنوب البلاد دخلت ثلاث طائرات أمريكية وهي طائرة P-8 وطائرة استطلاع جلوبال هوك MQ-9 وطائرة RQ-4 المسيرة، منطقة الاستطلاع الدفاعي، وكانت تحت مراقبة شبكة الدفاع الجوي الإيراني على بعد أميال.

وأضاف أن المضادات الجوية أطلقت تحذيرات للطائرات الأمريكية بواسطة طائرة "كرار" المسيرة، في منطقة تعريف الدفاع الجوي الإيراني "ADIZ"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية غادرت المنطقة بعد تلقيها التحذيرات.

وبدأت القوات المسلحة الايرانية أمس الخميس، تدريبات عسكرية تستمر ثلاثة أيام في مضيق هرمز وبحر عمان وساحل مكران وشمال المحيط الهندي، حيث امتدت التدريبات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار 99" عبر نحو 2 مليون كيلومتر مربع من مساحة البحر والأرض.

وقال الأدميرال شهرام إيراني، المتحدث باسم المناورات، إن الجيش الأمريكي استجاب لتحذير نظرائه الإيرانيين بسحب طائرات الاستطلاع بدون طيار من المجال الجوي فوق منطقة تستخدم في التدريبات العسكرية الإيرانية الضخمة.

وقال إيراني في حديث لتلفزيون بلاده "عقب الإعلان عن بدء التدريبات العسكرية ذو الفقار 99، حذر سلاح الدفاع الجوي جميع الطائرات الأجنبية دون طيار التي تحلق بالقرب من موقع التدريبات بمغادرة المنطقة العامة للتدريبات".