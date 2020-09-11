دوي انفجار يهز مدينة الزرقاء الاردنية .. بالفيديو والصور

دوت الخليج :- سمع دوي انفجار في مدينة الزرقاء ليلة الجمعة وفق شهود عيان . و حسب شهود عيان اندلع حريق ضخم في موقع الانفجار . لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا

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