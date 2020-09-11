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موعد إستئناف صرف المساعدات المقطوعة والأعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الأجتماعي

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نور حسن 0 تبليغ

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موعد إستئناف صرف المساعدات المقطوعة من أهم المواضيع التي تشغل محركات البحث داخل المملكة العربية حيث تعتبر المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي أحد أهم برامج الدعم الأجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وذلك تنفيذاََ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن السعودى البسيط والأسر من ذوي الدخل المحدود والمنخفض ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية قد وضعت شروط لأهلية وأستحقاق صرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة وذلك للتأكد من إيصال مبالغ الدعم المالي للفئات المستحقة دون غيرهم

موعد صرف المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي

إنتشرت أخبار على مواقع التواصل الأجتماعي بشأن توقف صرف المساعدات المقطوعة ولكن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية أن المساعدات المقطوعة مستمرة ولم يتم توقف صرفها كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية أنه سوف يتم إإيداع مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة خلال الأيام القادمة ولكنها لم يتم تحديد موعد محدد حتى هذة اللحظة كما أكدت الوزارة أن إيداع مستحقات المساعدات المقطوعة سوف يكون للأفراد الذين هم على قوائم الإنتظار أولاََ كما أكدت أنه سوف يتم الصرف من الأقدم إلى الأحدث حسب التواريخ المسجلة كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن كل ما هو جديد ويخص موعد صرف المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي

الأستعلام عن المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية إمكانية الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لجميع المستفيدين من مبالغ الدعم المالي المقدمة من المساعدات المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية كما أكدت الوزارة أنه في حالة وجود أي أستفسار أو إعتراض فيمكن التواصل على رقم خدمة العملاء 19911 علماََ بإن وزارة الموارد البشرية والتنمية تقوم بصرف المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي في أوقات تحددها الوزارة وليس لها مواعيد محددة ويتم صرف مبالغ الدعم المالي المقدمة من خلال المساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي للآرامل والمطلقات والأسر التي يتغيب عنها عائلها والأسر من ذوي الدخل المحدود والمنخفض والأسر الغير مشمولة بالضمان الأجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وتبذل حكومة المملكة العربية السعودية قصارى جهدها من أجل سرعة إيداع مبالغ الدعم المالي الخاصة بالمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي ومن المتوقع زيادة مبالغ الدعم المالي المقدمة من خلال المساعدات المقطوعة للفئات المستحقة

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة
  1. يشترط ألا يقل عمر المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 سنة
  2. يشترط أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية
  3. يشترط أن يكون الشخص المستفيد لا يمتلك أي سجل تجاري داخل المملكة
  4. يشترط أن يكون الشخص المستفيد من مقطوعة الضمان الأجتماعي لا يستفيد من أي مساعدات إجتماعية آخري تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية
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