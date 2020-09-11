انفجار ضخم في طهران يوقع قتيلا وخسائر مادية واسعة

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع الجمعة في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

وأفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية. ونقلت تسنيم عن مسؤول دائرة الاطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.

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