قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع الجمعة في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.
وأفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.
ونقلت تسنيم عن مسؤول دائرة الاطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انفجار ضخم في طهران يوقع قتيلا وخسائر مادية واسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.