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مقتل 16 وإجلاء نصف مليون شخص بسبب حرائق الغابات غربى أمريكا

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محمد بدر 2020-09-11 17:53 0 تبليغ

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أعلنت السلطات فى ولاية أوريجون الأمريكية الجمعة، إجلاء نصف مليون شخص نتيجة حرائق الغابات الضخمة التى اجتاحت الساحل الغربى للولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت الشرطة أن 11 شخصا لقوا مصرعهم فى ولاية كاليفورنيا بينما لقى 4 آخرون حتفهم فى أوريجون منذ يوم الاثنين الماضى، ولقى طفل يبلغ من العمر عاما واحدا حتفه فى ولاية واشنطن.

وقال مكتب إدارة الأزمات فى الولاية، إن "عدد من صدرت الأوامر بإجلائهم فى الولاية وحدها قفز إلى نحو 500 ألف يمثلون نحو ثمن إجمالى عدد السكان بينما تعرضت ضواحى مدينة بورتلاند لتهديد أكبر حريق فى الولاية".

وشردت الحرائق الآلاف أيضا إلى الشمال والجنوب فى ولايتى واشنطن وكاليفورنيا.

وتعرضت ولاية أوريغون لأكبر الأضرار من قرابة 100 حريق مشتعلة فى ولايات الغرب الأمريكى، من بينها قرابة 36 حريقا فقط فى أوريغون يكافحها نحو 3000 من أفراد الإطفاء.

 

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