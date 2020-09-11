دولة عربية تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل اليوم

كشف مراسل محطة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن أن البحرين ستعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل اليوم الجمعة.
وقال رافائيل آهرين، مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن، اليوم الجمعة، انضمام مملكة البحرين إلى دولة الإمارات في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر "مطلع" تأكيده أن البحرين تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
فيما ذكر مراسل محطة "كان" أن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيكون في واشنطن يوم الاثنين.
ولم يعلق البيت الأبيض على تلك الأنباء، ومن المقرر أن يستضيف ترامب يوم الثلاثاء 15 سبتمبر مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.
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