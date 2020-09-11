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قتيل وجرحى نتيجة انفجار بمصنع في طهران

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أفادت قناة "العربية" بأن انفجارًا وقع داخل مصنع في منطقة نسيم شهر بالعاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت القناة عن مدير دائرة الأزمات في طهران أن عددًا من البطاريات انفجرت داخل المصنع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه نتيجة الانفجار وأصيب 20 آخرون.

وألحق الانفجار دمارًا كبيرًا بعشرات السيارات والمباني في محيط المصنع بمنطقة نسيم شهر.

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