قطع رأس عمه وعرض الجثة أمام المسؤولين| ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن زعيم كوريا الشمالية

عرضت جثة عم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مقطوعة الرأس، أمام كبار مسؤولي ذلك النظام الديكتاتوري ليشاهدوها، حسبما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفي المخضرم بوب وودورد.

وورد في كتاب الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد الذي سيصدر خلال أيام، أن ترامب أخبره بأن زعيم كوريا الشمالية قتل عمه ووضع جثته على مبنى حكومي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

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وأضاف الرئيس الأمريكي، كما جاء في مقطتفات من الكتاب، أن جانج سونج ثيك "قطعت رأسه ووضعت على صدره".

وقال ترامب لوودورد الصحفي الاستقصائي بواشنطن بوست إن زعيم كوريا الشمالية يخبره بكل شيء.

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وكان عم زعيم كوريا الشمالية جانج سونج ثيك قد تم إعدامه عام 2013، بتهم تتعلق بالخيانة، إلا أن بيونج ييانج لم تذكر كيف تم إعدامه.

ولم يعلق البيت الأبيض على المعلومات الواردة في كتاب وودورد الجديد "غضب" والمقرر صدوره في 15 سبتمبر الجاري.

كما يكشف الكتاب عن 25 رسالة متبادلة بين كيم وترامب، تخللها عبارات تودد من الزعيم الكوري إلى الرئيس الأمريكي.