أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد حسن مِعوز

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد حسن مِعوز
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو المجلس المحلي بحجة الشيخ محمد حسن مِعوز، احد مشائخ ووجهاء مديرية حيران، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.
وأشاد ابوراس في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ يحيى محمد حسن مِعوز وإخوانه وكافة آل مِعوز بمديرية حيران محافظة حجة، بمناقب الفقيد وإسهاماته الفاعلة في الجوانب الإجتماعية والقبلية والإصلاح بين الناس.
معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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