أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله النجار

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله النجاربعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ عبدالله احمد النجار الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة سخر معظمها في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأعرب أمين عام المؤتمر عن خالص التعازي وصادق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، للشيخ يحيى احمد النجار عضو الأمانة العامة للمؤتمر، رئيس دائرة التوجية والارشاد، ونجلي الفقيد صادق وكامل عبدالله احمد النجار وكافة ال النجار بمحافظة حجه، بهذا المصاب..

ونوه بمآثر الفقيد في التضحية والفداء من أجل الوطن، ودوره كأحد مفجري ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م.. مؤكداً أن الوطن خسر برحيله مناضلاً جسوراً وسياسياً محنكاً ووطنياً مخلصاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".