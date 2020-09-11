نتانياهو: الاتفاق مع البحرين عصر جديد للسلام ودول أخرى ستضم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معلقا على اتفاق السلام مع البحرين إنه بمثابة "عصر جديد للسلام"، متوقعا انضمام دول أخرى قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك بعد الإعلان عن إبرام اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الإنجاز التاريخي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعليقا على الإعلان عن اتفاق سلام مع البحرين: "مواطني إسرائيل، أنا أشعر بالحماس وأنا أزف لكم نبأ توصلنا لاتفاق سلام مع دولة عربية جديدة.. دولة البحرين".

وأضاف نتانياهو مغردا على حسابه في تويتر: "هذا هو عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد. لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي.. وهذا مهم للغاية".

وقال بيان أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

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وأعربت الولايات المتحدة في البيان، عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".

من جانبها، أكدت إسرائيل أنه "على النحو المنصوص عليه في الرؤية من أجل السلام، يمكن لجميع المسلمين الذين يأتون بسلام زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وستظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة للمصلين السلميين من جميع الأديان".

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغريدة على حسابه في موقع تويتر، وصف فيه الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي".

وأضاف: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.