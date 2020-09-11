بعد اتفاق السلام مع إسرائيل.. اتصال مشترك بين ملك البحرين وترامب ونتنياهو

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلال الاتصال، أكد العاهل البحريني ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشاد ملك البحرين بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.
وخلال المكالمة، وجه ترامب دعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.
وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".
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