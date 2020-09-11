بتهمة الرشوة.. القضاء السويسري يبدأ محاكمة القطري ناصر الخليفي

ذكرت قناة "العربية" أن محكمة سويسرية تبدأ الاثنين المقبل محاكمة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتهمة التواطؤ في قضية فساد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ووجه المدعي العام السويسري في فبراير الماضي تهمة الرشوة للخليفي، بسبب ارتكابه أفعالا غير قانونية، من أجل الحصول بث بعض البطولات لشبكة بي إن سبورتس التي يمتلكها.

والتهمة الموجهة لـ ناصر الخليفي، هي رشوة جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ"الفيفا"، من أجل الحصول على بث البطولات، لصالح شبكة "بي إن سبورتس".

وجاء في بيان المدعي العام السويسري، أن ناصر الخليفي اشترى فيلا، في جريزة سردينيا الإيطالية، وقام بتأجيرها لفالك لمدة 18 شهر.

وأضاف البيان: "أن فالك لم يبلغ الفيفا بما حصل عليه من قبل ناصر الخليفي، حيث كان مطلوبا منه أن يفعل ذلك بحكم منصبه تجنبا للشبهات".