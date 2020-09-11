البحرين تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. بيان مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، بعد أقل من شهر على إبرام معاهدة مماثلة مع الإمارات.

جاء في بيان ثلاثي مشترك بين البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، أن ترامب تحدث مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

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وذكر البيان الرسمي المشترك أن هذه الخطوة "تاريخية" من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وتابع: "تعبر الولايات المتحدة عن تقديرها لاستضافة مملكة البحرين الورشة التاريخية "ازدهار من أجل السلام" في المنامة بتاريخ 25 يونيو 2019، والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن جميع الأطراف سوف تستمر في جهودها لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه.

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وأكدت إسرائيل خلال البيان أن جميع المسلمين سيتمكنون من أن يأتوا بسلام للصلاة في المسجد الأقصى، مع بقاء جميع المواقع المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام جميع المصلين من مختلف الأديان.

وأعرب ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديرهما للرئيس الأمريكي لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة، ولتركيزه على التحديات المشتركة، وللمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب شعوبهم.

كما أشادت الدول الثلاث بالدور القيادي لدولة الإمارات وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد في إعلانها يوم 13 أغسطس الماضي، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

بدورها، قبلت مملكة البحرين دعوة الرئيس ترامب لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يوم 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع إعلان السلام.