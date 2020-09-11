الحبل على الجرار.. المتحدث باسم نتنياهو: توصلنا إلى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وكتب جندلمان "مرت 26 عاما منذ اتفاقية السلام الثانية التي أبرمناها مع دولة عربية وحتى أن توصلنا إلى اتفاقية سلام ثالثة ومرت ليس 26 عاما بل 29 يوما منذ توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة وحتى توصلنا إلى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية والحبل على الجرار".

وأضاف جندلمان: "هذا هو عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد. لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية".

وتابع: "تم إنجاز كل هذه الاتفاقيات بفضل عمل دؤوب للغاية تم القيام به وراء الكواليس على مدار سنوات ولكن هذه الجهود نضجت بفضل المساعدة المهمة التي قدمها صديقنا الرئيس الأمريكي ترامب وأود أن أشكره وأشكر طاقمه على هذه المساعدة المهمة.. هذا هو عصر جديد عبارة عن السلام مقابل السلام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هناك دول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل"، بعد إعلان البحرين اليوم موافقتها على عقد اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

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وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأضاف ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

وتابع ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".