قرض آهل | اغتنم 60,000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية في دقائق وأقم مشروعك الخاص

قرض آهل وتمويل 60,000 ريال ، حيث يُعد أحد أهم الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العرية السعودية، حيث تم فتح باب التقدم للحصول على قرض آهل الإسلامي الذي يصل ل60,000 ريال بحد أقصي و 16 ألف ريال كحد أدنى ويتم السداد خلال فترة خمس سنين، وقد وضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازمة لهذا القرض وكذلك الطريقة التي من خلالها يمكنك الحصول عليه، كما يمكن أيضاً الحصول علي 60,000 ريال تحت مسمي قرض الأسرة وقد أُتيح هذا القرض للمواطنين بجميع فئاتهم سواء كانوا عاطلين عن العمل، أو يعملون بالقطاع الحكومي، أو يعملون في القطاع الخاص.

قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يُعد هذا القرض من الحلول المثالية لمشاكل البطالة التي تعاني منها بعض البلاد، لذلك قام بنك التنمية بتقديم هذا القرض كمساعدة للشباب على الهروب من مشكلة البطالة، وإقامة مشاريعهم الخاصة التي تضمن لهم دخل شهري حتى يستطيعوا استقبال الحياة بشكل أفضل، ومزامنة التقدم السريع لجميع دول العالم.

يأتي في المقدمة أنه قرض إسلامي بدون فوائد تحت شروط الشريعة الإسلامية.

بدون فوائد تحت شروط الشريعة الإسلامية. يصل التمويل ل 60,000 ريال سعودي كحد أقصي و 16,000 كحد أدنى.

تبلغ فترة السداد المتاحة لسداد القرض حوالي خمس سنوات .

. يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين ما بين موظف القطاع الحكمي وأيضاً موظف القطاع الخاص وفئة النساء المطلقات والأرامل وذلك لأنه يهدف ل تمويل الاحتياجات الأسرية من خلال تقديم قروض اجتماعية فعالة وذات أثر إيجابي.

فترة الموافقة على قرض آهل قد لا تتعدى 7 ساعات.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة. ألا يزيد راتبك الشهري عن 10,000 ريال. تقوم بتقديم كفالة وفقاً لشروط النموذج 105 إذا كنت طالبا أو موظفا في القطاع الخاص. يجب أن تكون من المستفيدين من الخدمات السابقة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية مثل (ترميم، الأسرة أو كنف) . ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

ما هي مميزات قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعيةما هي الشروط اللازمة للحصول على القرض من بنك التنميةطريقة التقديم على قرض آهل الإسلامي من خلال الموقع الإلكتروني