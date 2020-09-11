أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 195 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر ان من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة والمنظر.

وأشار المصدر إلى تحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء حيس وكيلو١٦ والجاح ومدينة الحديدة والدريهمي، وسبع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي.

ولفت إلى ارتكاب قوى العدوان ٤١ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٦٠٣ صاروخ و قذيفة و ١٣٣ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.