أخبار اليمن : المؤتمر يدين بأشد العبارات التطبيع بين البحرين والعدو الصهيوني

المؤتمر يدين بأشد العبارات التطبيع بين البحرين والعدو الصهيونيتتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الإعلان الجديد للرئيس الأمريكي عن تطبيع العلاقات بين مملكة البحرين والكيان الصهيوني والذي يأتي بعد أقل من شهر على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في سابقة خطيرة تؤكد ما وصلت إليه بعض الأنظمة العربية من حالة هوان وتسابق على إرضاء العدو الاسرائيلي ومتاجرة بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تدين وتستنكر بأشد العبارات التطبيع بين البحرين والعدو الصهيوني، ومن قبله التطبيع بين الإمارات والعدو الصهيوني والذي يأتي ضمن ما يسمى بصفقة القرن واستكمال مخطط تدمير الدول العربية التي كانت ولا تزال تقف في وجه مقاومة خطط التطبيع مع العدو الاسرائيلي والتآمر على قضايا الأمة والتي كانت تتم بشكل سري وأصبحت اليوم في العلن وخير دليل على ذلك العدوان الذي تتعرض له اليمن من عدوان تقوده الأنظمة التي تعلن اليوم مجاهرةً تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حياء أو خجل.

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تجدد إدانتها لإعلان التطبيع بين البحرين وإسرائيل ومن قبله التطبيع بين الامارات والعدو الاسرائيلي فإنها تدعو جميع أحرار وشرفاء وشعوب الأمة وفي مقدمتها الأحزاب العربية إلى إدانة واستنكار ورفض مواقف التطبيع مع العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال باعتبار ذلك خيانةً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني معبرةً عن ثقتها بأن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب الأولى مهما تأمر المتآمرون.

وصدق الله العظيم القائل: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ).

صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020